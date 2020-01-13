علشان تعيش انت وولادك في السخنة امتلك في ازها بمقدم 5% وبالتقسيط علي 10 سن

(للبيع)
|ازها سهلت عليك الحياة في السخنة علشان تعيش انت واولادك في السخنة امتلك شاليهك في ازها السخنة واستمتع بخدمات جامعة ومدارس وكوميرشال ايريا مطاعم وكافيهات علي البحر وسي فيو لكل الوحدات في القرية للتفاصيل 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048885
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