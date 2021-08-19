علب فشار

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: علب فشار - في القاهرة مصر

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چـاسـي بـاك صُـنـاع الـمـلـوك 👑 ورق اروبي عالي الجوده امن تماماً 💯 تقفيل التراسونك 💯 چاسي باك جديد × جديد أطلب الان والتوصيل مجاني لمعظم محافظات الجمهورية 📞التواصل مباشر عبر الهاتف: 01030027355 01018890010 01095655325 للشكاوي: 0473107078 📍العنوان: القاهرة - دائري المعادي - وان قطامية - برج O120 - الدور السادس كفرالشيخ: 4 تقسيم المحافظه الجديد - برج الجوهري #staysafe #اكواب_ورقية #عبواة_چاسي_باك #چاسي_باك #paper_cups #كوب_ورقي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مصنع جاسي باك
التليفون: 01063779341

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العنوان: المعادي- القطامية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/10/2021
رقم الإعلان: 2108835
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صورة الاعلان: توريد سمان مذبوح حجم اكبر حجم في مصر - في القاهرة مصر

توريد سمان مذبوح حجم اكبر حجم في مصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سمان مذبوح الكيس عدد اتنين سمانه وزنه من 500 الي 550 جرام تغذية علائق طبيعية ( نباتية بدون اضافات ) .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

70 جنيه

19/8/2021
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