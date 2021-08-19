(للبيع)
|چـاسـي بـاك صُـنـاع الـمـلـوك 👑 ورق اروبي عالي الجوده امن تماماً 💯 تقفيل التراسونك 💯 چاسي باك جديد × جديد أطلب الان والتوصيل مجاني لمعظم محافظات الجمهورية 📞التواصل مباشر عبر الهاتف: 01030027355 01018890010 01095655325 للشكاوي: 0473107078 📍العنوان: القاهرة - دائري المعادي - وان قطامية - برج O120 - الدور السادس كفرالشيخ: 4 تقسيم المحافظه الجديد - برج الجوهري #staysafe #اكواب_ورقية #عبواة_چاسي_باك #چاسي_باك #paper_cups #كوب_ورقي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مصنع جاسي باك
|التليفون:
|01063779341
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|العنوان:
|المعادي- القطامية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108835
70 جنيه