علب بيتزا طباعة نورن ديزين

(For Sale)
|متدورش كتير .احنا فعلا الاصل وتاريخنا بيقول كده واجهتك هي عنوانك وسر نجاح مشروعك وشركتك ومصنعك ولأن الخبرة هي أهم ما يميزنا و لاننا بنهتم بالاتقان والمسئولية و مواعيد التسليم بنوفرلك كل ده مع مطبعة نورن ديزاين اكثر من 17 سنه في مجال الدعايه والاعلان اسعارنا أقل من غيرنا بكتيييير كل ما يخص طباعة الورق ( علب بيتزا ورق سندوتشات علب كريب باكت بطاطس منيو العلب بجميع أنواعها علب بورجر اعلام بجميع أنواعها روشتات دفاتر كلادينج يفت مضئ او غير مضئ بارز وغير بارز ) كمان لو لسه معملتش تصميمك هنوفرلك مصم
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|نورن دايزاين للدعاية والاعلان
|Telephone:
|01270503183
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|18 ش الوحدة العربية جسر السويس امام نادى الشمس- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|19/10/2023
|Ad Number:
|2246600
1 Pound
80 Pound
550 Pound
Call
Call
Call
100 Pound
Call
Call
Call