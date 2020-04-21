علاقات عامه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل من المنزل موظف علاقات عامة راتب 2400ج ثابت والعمل 5 ساعات على مدار اليوم للتواصل فون او واتساب أ/محمد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mhmd fouad
التليفون: 01014616345

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العنوان: - الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,400 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/5/2020
رقم الإعلان: 2059536
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نمدكم بالشغالات وراعيات المسنين والأطفال لكافة المحافظات

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21/4/2020
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راعيات مسنين_مربيات _شغالات لكافة المحافظات

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18/4/2020
صورة الاعلان: شغالات,جليسا ت للمسنين والاطفال نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

شغالات,جليسا ت للمسنين والاطفال نوفرها لكافة المحافظات

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- في الإسكندرية مصر

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الإسكندرية - مصر

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15/4/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات و المربيات وراعيات مسنين لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات و المربيات وراعيات مسنين لجميع المحافظات

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9/4/2020
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العنوان:

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4/4/2020
صورة الاعلان: نمدكم بالمربيات,را عيات المسنين,الشغ الات لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نمدكم بالمربيات,را عيات المسنين,الشغ الات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

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العنوان:

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2,000 جنيه

26/3/2020
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صورة الاعلان: مربيات-شغالا ت-راعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

مربيات-شغالا ت-راعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

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العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

25/3/2020
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نوفر لكافة المحافظات شغالات,مربيا ت,جليسات

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العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

13/3/2020
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توفير راعيات للمسنين-مربي ات_ عاملات نظافة لجميع المحافظات

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العنوان:

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2,000 جنيه

12/3/2020
صورة الاعلان: لدينا عاملات نظافة,مربيات ,راعيات مسنين للأسر بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

لدينا عاملات نظافة,مربيات ,راعيات مسنين للأسر بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

لدينا عاملات نظافة,مربيات,راعيات مسنين للأسر بكافة المحافظات01223333060 نوفر الخادمة و الشغالة و الم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

6/3/2020
صورة الاعلان: راعيات للمسنين_مربي ات_شغالات نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

راعيات للمسنين_مربي ات_شغالات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

راعيات للمسنين_مربيات_شغالات نوفرها لكافة المحافظات01223333060 نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم بأيدى .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

2/3/2020
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