علاقات عامه

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل من المنزل موظف علاقات عامة راتب 2400ج ثابت والعمل 5 ساعات على مدار اليوم للتواصل فون او واتساب أ/محمد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mhmd fouad
|التليفون:
|01014616345
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|العنوان:
|- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059536
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه