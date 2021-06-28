عقار فلسطين

(للبيع)
|فرصة للاستثمار ( 58596 ) m خمس نمر أراضي في أجمل مناطق جبال طلوزة قريبة من #نابلس .ذات إطلالات رائعة، وخط مياه وكهرباء، - كوشان طابو مستقل بكل قطعة- منطقة (أ) طابو نابلس ،وتصلح للبناء والسكن وعمل الشاليهات والاستثمار، الأسعار مناسبة للجميع للاستفسار: يحي دراوشه - معين ياسين 972598652556+ 00962779328343 عن طريق الواتس أو من خارج فلسطين الضغط على الرابط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|معين ياسين
|التليفون:
|00962791129016
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|العنوان:
|طلوزة- صويلح
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098429
444 دينار
اتصل
200 دينار