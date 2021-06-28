عقار فلسطين

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الأردن (عمان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
فرصة للاستثمار ( 58596 ) m خمس نمر أراضي في أجمل مناطق جبال طلوزة قريبة من #نابلس .ذات إطلالات رائعة، وخط مياه وكهرباء، - كوشان طابو مستقل بكل قطعة- منطقة (أ) طابو نابلس ،وتصلح للبناء والسكن وعمل الشاليهات والاستثمار، الأسعار مناسبة للجميع للاستفسار: يحي دراوشه - معين ياسين 972598652556+ 00962779328343 عن طريق الواتس أو من خارج فلسطين الضغط على الرابط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: معين ياسين
التليفون: 00962791129016

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: طلوزة- صويلح
عمان -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/6/2021
رقم الإعلان: 2098429
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مكيف جري سبليت انفرتر 1طن

مكيف جري سبليت انفرتر 1طن

(للبيع)

مكيف جري سبليت انفرتر 1طن A++ موديل: GWH12 1 طن A ++ موتور انفرتر مواسير توصيل 3متر شامل الترك.
العنوان:

عمان - الأردن
القسم: 

444 دينار

28/6/2021
صورة الاعلان: حاسب كميات يطلب العمل بمكتب هندسي او مكتب استشاري بدوام جزئي او من البيت

حاسب كميات يطلب العمل بمكتب هندسي او مكتب استشاري بدوام جزئي او من البيت

(طلب عمل)

حاسب كميات وبخبرة ممتازة اطلب عمل بمكتب هندسي كحاسب كميات العمل بدوام جزئي او من البيت أو لحساب الكم.
العنوان:

عمان - الأردن
القسم: 

اتصل

8/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب خادمة سورية للعمل في منزل بمادبا الاردن

مطلوب خادمة سورية للعمل في منزل بمادبا الاردن

(فرصة عمل)

مطلوب خادمة منزل سورية للعمل في بيت مستقل ورعاية المنزل براتب شهري العنوان مادبا الاردن.
العنوان:

مادبا - الأردن

200 دينار

26/5/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager