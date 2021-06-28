عقار فلسطين

فرصة للاستثمار ( 58596 ) m خمس نمر أراضي في أجمل مناطق جبال طلوزة قريبة من #نابلس .ذات إطلالات رائعة، وخط مياه وكهرباء، - كوشان طابو مستقل بكل قطعة- منطقة (أ) طابو نابلس ،وتصلح للبناء والسكن وعمل الشاليهات والاستثمار، الأسعار مناسبة للجميع للاستفسار: يحي دراوشه - معين ياسين 972598652556+ 00962779328343 عن طريق الواتس أو من خارج فلسطين الضغط على الرابط