عقار بارتفاع 9 ادوار بيع كا مبنى او ارض

(للبيع)
|المكان : قبل مطلع كوبرى العمرانية الشرقيه امام بنزينة كارجاس وبجوار مدرسة الحسينية الخاصة وبالقرب من المترو التقسيم الداخلى للمبنى : عبارة عن 9 ادواريوجد 6 ادوار فقط للبيع باقى الادوار منهم دور مباع والاثنان الاخران ايجار مؤقت الدور شقة واحدة ومساحة الشقة 170متر الوصف :يوجد عدادات كهرباء بجميع الشقق ويوجد غاز ومياه وغرفة تحكم الاسانسير البيع وقتى بدون عوائق السعر قابل قابل للتفاوض التعامل مع المالك مباشرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mahamaad
|التليفون:
|01121230208
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|العنوان:
|اول كوبرى العمرانية الشرقيه امام بنزينة كارجاس بجوار مدرسة الحسينية الخاصة وبالقرب من المترو- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058643
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2,500,000 جنيه