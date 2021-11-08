عقارات للبيع في مجمع العثمان في انطاليا تركيا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

تركيا (أنطاليا) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عقارات للبيع في مجمع العثمان في انطاليا تركيا-شركة توانطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

إضغط على الصورة لتكبيرها

شقق بإطلالة على البحر مباشرة للبيع في انطاليا كونيالتي هورما ضمن مجمع العثمان . مزايا المجمع: مسابح للكبار مسابح للصغار حدائق وألعاب للأطفال صالات رياضة وساونا مرآب خاص بالسيارات حراسة دائمة على مدار 24 ساعة كميرات مراقبة يبعد المجمع عن أقرب سوبر ماركت 30م يبعد عن البحر 1000م يبعد عن مركز مدينة انطاليا 5000كم يبعد عن أقرب خط مواصلات 10م الشقق المتوفرة 1+1 مساحة (75 م2) 2+1 مساحة (70 م2) 3+1 مساحة (130 م2) شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: To Antalya Real Estate
التليفون: 05347995567

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: كونياالتي- كونيالتي
أنطاليا -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 84,000 دولار
تاريخ الإعلان: 8/11/2021
رقم الإعلان: 2110447
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقق للبيع في انطاليا منطقة كيبز (VARAD)-شركة تو انطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

شقق للبيع في انطاليا منطقة كيبز (VARAD)-شركة تو انطاليا العقارية

(للبيع)

- في أنطاليا تركيا

شقق للبيع في انطاليا منطقة كيبز (VARAD) ضمن أرقى الأحياء والأقرب للخدمات تبعد عن البحر 8 كم ميزات ا.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

45,000 دولار

8/11/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا ضمن مجمعTERRA MANZARA-شركة توانطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا ضمن مجمعTERRA MANZARA-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

- في أنطاليا تركيا

شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا ضمن مجمع TERRA MANZARAفي كيبيز يقع السوبر ماركت والمتاجر والبنوك على ب.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

115,000 دولار

8/11/2021
صورة الاعلان: شقق على البحر للبيع في كونيالتي انطاليا-شركة توانطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

شقق على البحر للبيع في كونيالتي انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

- في أنطاليا تركيا

شقق قريبة من البحر للبيع ضمن مجمع فاخر كامل الخدمات في ليمان كونيالتي انطاليا . الات رياضة وغرف ساون.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

125,000 دولار

8/11/2021
صورة الاعلان: شقة دوبلكس للبيع في انطاليا تركيا-شركة توانطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

شقة دوبلكس للبيع في انطاليا تركيا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

- في أنطاليا تركيا

شقة دوبلكس ستة غرف وصالة للبيع في مجمع راقي حديث مخدم في انطاليا . يتمتع المجمع بموقعة حيث يقع ضمن ا.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

200,000 دولار

8/11/2021
صورة الاعلان: شقة لوكس مؤثثة للبيع في كونيالتي انطاليا-شركة توانطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

شقة لوكس مؤثثة للبيع في كونيالتي انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

- في أنطاليا تركيا

شقة دوبلكس مؤثثة بأثاث فخم جدا للبيع في كونيالتي انطاليا ضمن أرقى الأحياء وأفخم المجمعات في هورما ال.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

200,000 دولار

8/11/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبول Self Istanbul-شركة توانطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبول Self Istanbul-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

- في أنطاليا تركيا

شقق للبيع بالتقسيط في اسطنبول ضمن مشروع Self Istanbul يقع في منطقة إسنيورت. يتوفر في المشروع كافة ال.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

99,000 دولار

8/11/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع في ألانيا تركيا ضمن مجمع TSI SQUARE LIGHT-شركة توانطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

شقق للبيع في ألانيا تركيا ضمن مجمع TSI SQUARE LIGHT-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

- في أنطاليا تركيا

شقق للبيع في ألانيا انطاليا تركيا ضمن مجمع TSI SQUARE LIGHT يقع في مركز مدينة الانيا يتميز بقربه من .
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

117,000 دولار

8/11/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع في تركيا انطاليا الانيا ضمن مجمع-شركة تو انطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

شقق للبيع في تركيا انطاليا الانيا ضمن مجمع-شركة تو انطاليا العقارية

(للبيع)

- في أنطاليا تركيا

شقق للبيع في تركيا انطاليا الانيا ضمن مجمع Sonas Diamond يقع المشروع في محمودلار / ألانيا /انطاليا .
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

62,500 دولار

6/11/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع في انطاليا تركيا ضمن مجمع سيتي تاور-شركة توانطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

شقق للبيع في انطاليا تركيا ضمن مجمع سيتي تاور-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

- في أنطاليا تركيا

شقق للبيع في انطاليا تركيا ضمن مجمع سيتي تاور المجمع السكني المتكامل الخدمات في منطقة كيبيز. ميزات .
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

160,000 دولار

6/11/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع في انطاليا بإطلالة مباشرة على البحر-شركة توانطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

شقق للبيع في انطاليا بإطلالة مباشرة على البحر-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

- في أنطاليا تركيا

شقق للبيع في انطاليا بإطلالة مباشرة على البحر ضمن مجمع A MEDITERRA RESIDENCE ضمن أرقى الاحياء التي .
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

255,000 دولار

6/11/2021
صورة الاعلان: شقق فاخرة للبيع ضمن مجمع رينجي انطالياRENGI ANTALYA-شركة توانطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

شقق فاخرة للبيع ضمن مجمع رينجي انطالياRENGI ANTALYA-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

- في أنطاليا تركيا

شقق فاخرة للبيع ضمن مجمع رينجي انطاليا في دوشيمالتي انطاليا RENGI ANTALYA يتميز حي دوشيمالتي بتوفر .
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

61,000 دولار

6/11/2021
صورة الاعلان: شقق فخمة للبيع في انطاليا ضمن مجمع ديلوكس-شركة تو انطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

شقق فخمة للبيع في انطاليا ضمن مجمع ديلوكس-شركة تو انطاليا العقارية

(للبيع)

- في أنطاليا تركيا

شقق فخمة للبيع في انطاليا ضمن مجمع ديلوكس-شركة توانطاليا العقارية شقق للبيع في افخم المجمعات السكني.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

87,000 دولار

6/11/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع في انطاليا ضمن مجمع فاخر-شركة تو انطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

شقق للبيع في انطاليا ضمن مجمع فاخر-شركة تو انطاليا العقارية

(للبيع)

- في أنطاليا تركيا

شقة ثلاث غرف وصالة للبيع في انطاليا دوشيمالتي منطقة الهدوء والرفاهية وتوفر كافة الخدمات و وسائل الرا.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

140,000 دولار

5/11/2021
صورة الاعلان: شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا ضمن مجمعNew City-شركة توانطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

شقق للبيع بالتقسيط في انطاليا ضمن مجمعNew City-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

- في أنطاليا تركيا

شقق مميزة للبيع في انطاليا ضمن مجمع المدينة الجديدة الراقي للبيع في انطاليا منطقة كيبز. الشقق المتوف.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

55,000 دولار

5/11/2021
صورة الاعلان: شقق بإطلالة بحرية للبيع في انطاليا-شركة توانطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

شقق بإطلالة بحرية للبيع في انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)

- في أنطاليا تركيا

شقة مميزة ضمن مجمع راقي للبيع في انطاليا منطقة ليمان كونيالتي انطاليا ضمن مجمع متكامل الخدمات. ميزات.
العنوان:

أنطاليا - تركيا
القسم: 

338,500 دولار

5/11/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager