عقارات للبيع في مجمع العثمان في انطاليا تركيا-شركة توانطاليا العقارية

شقق بإطلالة على البحر مباشرة للبيع في انطاليا كونيالتي هورما ضمن مجمع العثمان . مزايا المجمع: مسابح للكبار مسابح للصغار حدائق وألعاب للأطفال صالات رياضة وساونا مرآب خاص بالسيارات حراسة دائمة على مدار 24 ساعة كميرات مراقبة يبعد المجمع عن أقرب سوبر ماركت 30م يبعد عن البحر 1000م يبعد عن مركز مدينة انطاليا 5000كم يبعد عن أقرب خط مواصلات 10م الشقق المتوفرة 1+1 مساحة (75 م2) 2+1 مساحة (70 م2) 3+1 مساحة (130 م2) شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group