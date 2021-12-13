عطور حصرية من كالا للعطور

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تفاصيل الإعلان
كالا للعطور والملابس والهدايا توجد لدينا جميع انواع العطور الفرنسية ماركات عالمية ومحلية عربية حصريا من كالا نحن نضمن لك الجودة من كالا مرخصة من قبل الدائرة الاقتصادية الامارات العربية المتحدة العين للتواصل معنا عبر الرقم 00971543311003 التوصيل مجانا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كالا1967 للتجارة العامة
التليفون: 00971543311003

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: منطقة ام غافة الجديدة- ام غافة
العين -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/12/2021
رقم الإعلان: 2115077
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء بناية | مدينة زايد أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء بناية | مدينة زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء بناية | مدينة زايد أبوظبي أرض تجارية مساحة الارض : 28,674.19 قدم .
القسم: 

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء بناية | مدينة زايد أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء بناية | مدينة زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء بناية | مدينة زايد أبوظبي أرض تجارية مساحة الارض : 28,674.19 قدم .
القسم: 

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية تجارية على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 33,958 قدم م.
القسم: 

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية تجارية على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 33,958 قدم م.
القسم: 

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فيلتين على زاوية كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم -.
القسم: 

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فيلتين على زاوية كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم -.
القسم: 

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.فيلا 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخام ايطالي.
القسم: 

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.فيلا 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخام ايطالي.
القسم: 

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة زاوية وشارعين تشطيب سوبر ديلوكس الفيلا من تت

للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة زاوية وشارعين تشطيب سوبر ديلوكس الفيلا من تت

(للبيع)

للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة زاوية وشارعين تشطيب سوبر ديلوكس الفيلا من تتكون من دورين وروف مساحة ا.
القسم: 

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | ربدان أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | ربدان أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | ربدان أبوظبي مجمع فلتين بموقع مميز الفيلا الاولى مكونة من : 5 غرف نوم ماستر - م.
القسم: 

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | ربدان أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | ربدان أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | ربدان أبوظبي مجمع فلتين بموقع مميز الفيلا الاولى مكونة من : 5 غرف نوم ماستر - م.
القسم: 

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.فيلا 7 غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 7 غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا تشطيب سوبر ديلوكس مكونة من : الطابق الأرضي : مج.
القسم: 

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.فيلا 7 غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 7 غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا تشطيب سوبر ديلوكس مكونة من : الطابق الأرضي : مج.
القسم: 

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع من 4 فلل | غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع من 4 فلل | غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع من 4 فلل | غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي تتكون كل فيلا من : الطابق الأرضي : غرفة نوم.
القسم: 

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع من 4 فلل | غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع من 4 فلل | غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع من 4 فلل | غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي تتكون كل فيلا من : الطابق الأرضي : غرفة نوم.
القسم: 

اتصل

13/12/2021
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