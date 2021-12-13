عطور حصرية من كالا للعطور

(للبيع)
|كالا للعطور والملابس والهدايا توجد لدينا جميع انواع العطور الفرنسية ماركات عالمية ومحلية عربية حصريا من كالا نحن نضمن لك الجودة من كالا مرخصة من قبل الدائرة الاقتصادية الامارات العربية المتحدة العين للتواصل معنا عبر الرقم 00971543311003 التوصيل مجانا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كالا1967 للتجارة العامة
|التليفون:
|00971543311003
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|العنوان:
|منطقة ام غافة الجديدة- ام غافة
العين - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115077
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