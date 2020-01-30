عطر فيرارى بلاك للرجال فرست هاي كوبي عطر برائحة السرخس للرجال. منعش ولذيذ وكريمي ودافئ وجذاب. المكونات العليا من الحمضيات والليمون والبرغموت والتفاح والبرقوق. المكونات الأساسية هي خشب الأرز والعنبر والمسك والفانيليا. مثالي لجميع المناسبات فرست هاي كوبي يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب