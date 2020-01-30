عطر جيرلان للنساء فرست هاي كوبي عطر لا يقاوم للمرأة الأنيقة. ذو رائحة منعشة وصافية وأنيقة ومثيرة. يغمر الحواس برائحة طويلة الأمد. مكوناته الأساسية تتضمن النعناع وهاليان ليمون بريمو فيور. تفوح من خلاصته خلاصة لطيفة وكريستالية من الياسمين المائي فرست هاي كوبي يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب