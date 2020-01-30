(للبيع)
|عطر بوس بوتلد سبورت هوجو بوس فرست هاي كوبي عطر فواح للرجل الرياضى ذو رائحة متألقة منعشة رجولية لاذعة مكوناته العليا هي الألدهيدات والغريب فروت الزهرى مكوناته المتوسطة هي الخزامى والهال مناسب للاستعمال النهارى والاعتيادى فرست هاي كوبي جديد بالكرتونة يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هدايا فور يو
|التليفون:
|01112411252
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|العنوان:
|- سيدي بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|199 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2051022
199 جنيه
199 جنيه