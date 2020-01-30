عطر بوس بوتلد سبورت هوجو بوس فرست هاي كوبي عطر فواح للرجل الرياضى ذو رائحة متألقة منعشة رجولية لاذعة مكوناته العليا هي الألدهيدات والغريب فروت الزهرى مكوناته المتوسطة هي الخزامى والهال مناسب للاستعمال النهارى والاعتيادى فرست هاي كوبي جديد بالكرتونة يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب