عصا تفتيش الاشخاص جهاز كاشف الجوالات والمعادن للمدارس وقاعات الافراح. جهاز لكشف المعادن والجوالات عند تفتيش الطلاب و الزوار, والضيوف, للمدارس و قصور الأفراح, والأحتفالات, والأجتماعات. ويستخدم كذلك: لمؤسسات الأمن الخاص ولكشف الجوالات, وجميع المعادن. ملحوظ عند كشفه للمعادن والحديد في الاجسام. يعمل ببطارية ليثيوم من نوع (9) فولت حيث يصدر نغمه تنبيه عند اقترابة من الحديد والمعادن وغيرها ، وبالإمكان وضعه على الهزاز بحيث يصدر اهتزاز للتواصل معنا 0595688150