عصارة الزيت

(For Sale)
|استخلاص الزيوت بطريقة العصر الميكانيكي من شركة الجوهرى عملية استخلاص الزيوت هي عملية إخراج الزيوت من البذور الزيتية لتصبح جافة ويمكن استخدامها كمصدر بروتيني للحيوانات بالإضافة الي استخدام الزيوت في كثير من الاستخدامات . يتم الاستخلاص بالطريقه الميكانيكية بطريقتين هما : 1- العصر البارد : يتم فيه عصر البذور باستخدام العصارات الحلزونية وذلك لاستخراج الزيوت والتي تصل نسبتها ال 18% من البذور ويصاحبها خروج كسب البذور . 2- العصر بالطبخ والبخار : يتم عصر البذور تحت تأثير درجات الحرارة المرتفعة الناتجة م
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|daltexeg
|Telephone:
|01098466166
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|Location:
|دائرى المعادى- وان قطامية
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|31/10/2023
|Ad Number:
|2247962
49,000 Pound
111 جنيه مصري
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111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
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Call
111 جنيه مصري
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111 جنيه مصري
Call
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري