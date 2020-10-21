عشب صناعي توريد وتركيب وتنسيق وتصميم الحدائق والملاعب الرياضية

ضوء إمكانية الاستعاضة عن العشب الطبيعي بآخر صناعي يبدو طبيعي الشكل والمظهر بنسبة 98 % . ولكنه يتميز بعدم حاجته للعناية أوالصيانة أو الري أوالتسميد كما هو الحال بالنسبة للعشب الطبيعي ، ولا يحتاج لأي نفقات إضافية أو إهدار في الموارد الطبيعية ، كما تتوفر تشكيلة واسعة منه بدرجات اللون الأخضر المختلفة وشكل وطول ( الشعرة ) . هذا العشب مصمم أساساً لاستخدامه في الملاعب الرياضية بكافة أنواعها: ( ملاعب كرة القدم ، كرة القدم الأمريكية ، التنس ، الهوكي ، الجولف ، البيسبول ) ومعتمد من معظم الاتحادات الدولية