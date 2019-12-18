عشان مستقبلك مهم استثمر في green avenue العاصمة

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|عشان مستقبلك مهم جبنالك استثمار ناجح في green avenue وجمب كل الخدمات مول تجارى ونادي رياضي وسوبر ماركت والشقة 168م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا حالا علي 01279848994 واستثمر في العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|185,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045570
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