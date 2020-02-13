عشان راحتك اهم حاجة امتلك شقة في العاصمة وعيش في الهدوء

(للبيع)
|عشان راحتك اهم هتعيش في الهدوء والاسترخاء والاستجمام وبعيد عن الزحمة والدوشة والازعاج وشقتك 168م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|177,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052658
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