عشان راحة اولادك مهمة وتكون مطمن عليهم اسكن في العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عشان راحة اولادك مهمة وتكون مطمن عليهم اسكن في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وخلي اولادك مبسوطين ومرتاحين وتكون مطمن عليهم وسط امن وحراسة 24 ساعة وخدماتك جمب شقتك حمامات سباحة ومول تجاري ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وملاعب رياضية وخدمات تانية كتير وشقتك 158م (4غرفة+4حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف اسم الكمبوند
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 190,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/6/2020
رقم الإعلان: 2061015
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16/6/2020
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16/6/2020
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15/6/2020
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(للبيع)

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15/6/2020
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في العاصمة الجديدة اسكن جمب كل الخدمات وخليك مميز

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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15/6/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بالسروق - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالسروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة فى Town Gate بعيد عن الزحمة - في القاهرة مصر

امتلك شقة فى Town Gate بعيد عن الزحمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ابعد عن الزحمة وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate قريب من فندق الماسة وحى السفارات والحى الدبلوماسى شقت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

164,000 جنيه

14/6/2020
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عيش وسط الهدوء وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

حياتك هتكون هادية بامتلاك شقتك فى كمبوند Town Gate قريب من حى السفارات ومسجد الفتاح العليم والكتدرائ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: مستنى ايه يلا تعالى استثمر فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

مستنى ايه يلا تعالى استثمر فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يلا تعالى استثمر وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية قريب من طريق السخنة وارض المعارض وحى السفارات 220 م (.
العنوان:

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194,000 جنيه

14/6/2020
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