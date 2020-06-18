عشان راحة اولادك مهمة وتكون مطمن عليهم اسكن في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وخلي اولادك مبسوطين ومرتاحين وتكون مطمن عليهم وسط امن وحراسة 24 ساعة وخدماتك جمب شقتك حمامات سباحة ومول تجاري ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وملاعب رياضية وخدمات تانية كتير وشقتك 158م (4غرفة+4حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف اسم الكمبوند
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061015
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