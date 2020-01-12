عشان تختار لازم تاخد القرار وتمتلك شقتك بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|لازم تاخد القرار وتمتلك شقتك بالعاصمة الادارية 155م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) واستمتع بكل الخدمات مطاعم وكافيهات وملاهى ومولات تجارية وبيوتى سنتر وجيم كل ده عندنا بالعاصمة الادارية بسعر مميز واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية وخد افضل قرار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|196,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048635
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