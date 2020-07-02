عشان انت مميز واستثمارك مهم محلك في العاصمة بدون مقدم

(للتقسيط)
|عشان انت مميز واستثمارك اهم حاجة عندك جبنالك محل في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty في الحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب اكبر شبكة مواصلات فيها ترام داخلي للعاصمة ومترو الانفاق ومحلك 62م بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واستثمر في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|847,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062079
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