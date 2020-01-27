عشان الview بيفرق شقتك ع اجمل لاند سكيب فى Town Gate

(للبيع)
|عشان الview بيفرق شقتك فى Town Gate على اجمل لاند سكيب وبحيرات صناعية وكمان قريبة من حى السفارات ومسجد الفتاح العليم وطريق السخنة والمدينة الطبية شقتك 245 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +dressing room ) بمقدم بسيط واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش فى شقتك باجمل View فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|273,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050703
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