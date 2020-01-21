عشان المستقبل فى ايديك بنقولك امتلك مقرك الادارى فى Paris Mall

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صورة الاعلان: عشان المستقبل فى ايديك بنقولك امتلك مقرك الادارى فى Paris Mall - في القاهرة مصر

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دلوقتى المستقبل بين ايديك عندنا فى Paris Mall بامتلاك مقرك الادارى 33 م تشطيب كامل وبالتكيفيات بجوار المدينة الرياضية وقريب من أميز تقاطع مابين محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية و الحي الحكومي باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا على 01201135481 وامتلك مقرك الادارى فى Paris Mall بالعاصمة الادارية الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 264,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2049975
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