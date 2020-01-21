عشان المستقبل فى ايديك بنقولك امتلك مقرك الادارى فى Paris Mall

(للبيع)
|دلوقتى المستقبل بين ايديك عندنا فى Paris Mall بامتلاك مقرك الادارى 33 م تشطيب كامل وبالتكيفيات بجوار المدينة الرياضية وقريب من أميز تقاطع مابين محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية و الحي الحكومي باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا على 01201135481 وامتلك مقرك الادارى فى Paris Mall بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|264,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049975
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