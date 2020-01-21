عشان المستقبل فى ايديك بنقولك امتلك مقرك الادارى فى Paris Mall

دلوقتى المستقبل بين ايديك عندنا فى Paris Mall بامتلاك مقرك الادارى 33 م تشطيب كامل وبالتكيفيات بجوار المدينة الرياضية وقريب من أميز تقاطع مابين محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية و الحي الحكومي باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا على 01201135481 وامتلك مقرك الادارى فى Paris Mall بالعاصمة الادارية الجديدة