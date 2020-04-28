عشان الجيش الابيض مميز عملنالك خصم علي العيادات في العاصمة

(للتقسيط)
|عشان انت مميز ومن الجيش الابيض عملنالك خصم ليك وبس علي العيادات في العاصمة الادارية الجديدة وعيادتك بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام مدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الاوبرا المصرية واكبر مجمع سينما ومسارح بالعاصمة وعيادتك 68م تشطيب كامل بالتكييفات وبخصم 10% بالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا متضيعش الفرصة واتصل علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|187,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058737
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