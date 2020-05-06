عشانك انت وبس محلك في العاصمة بدون مقدم

(للتقسيط)
|ابدأ استثمار جديدة وامتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة عشانك انت وبس بالتقسيط المريح وبدون فوائد وكمااااان بدون مقدم ومساحته 57م امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر مجمع سينما ومسارح بالعاصمة ومتحف وطني ضخم واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومدينة الفنون والثقافة ودار الاوبرا المصرية يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|599,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059154
496,000 جنيه
847,000 جنيه
823,000 جنيه
609,000 جنيه
735,000 جنيه
819,000 جنيه
901,000 جنيه
823,000 جنيه
819,000 جنيه
860,000 جنيه
609,000 جنيه
863,000 جنيه
195,000 جنيه
449,000 جنيه
1,580,000 جنيه