عسل نحل اورجينال بيور

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عسل نحل اورجينال بيور - في المنوفية مصر

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يوجد لدينا عسل نحل موالح قطفة اولى من مناحلنا ممتاز جدا , خالى تماما من التغذيه - يقوى العظام ويحمى كبار السن من هشاشة العظام -يساعد على تسريع الشفاء من نزلات البرد والانفلونزا والزكام ونحن الان احوج ما يكون لذلك . -ينشط الذاكره ويساعد على التركيز فهو يعالج الزهايمر لدى كبار السن - يقوى المناعه ويعزز من قدرتها (مقاوم فعال جدا لمرض وفيروس الكورونا ) صرفت كتير على الادويه اللى بتعمل على رفع المناعه والمقاوه مواجهه ذلك الخطر . ولسا مجربتش عسل النور ت او واتس 01008607014 01271464898
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: معاذ صبرى احمد احمد
التليفون: 01008607014 - 01271464849

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: عرب الرمل - قويسنا - المنوفيه- قويسنا
المنوفية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 85 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/5/2020
رقم الإعلان: 2059939
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السعر
تاريخ الإعلان
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بنطلون كروهات - زى موحد (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

بنطلون كروهات - زى موحد (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد.
العنوان:

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30/5/2020
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قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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العنوان:

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30/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس لغات - مرايل مدرسة

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(للبيع)

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اتصل

30/5/2020
صورة الاعلان: شركات توريد يونيفورم فنادق

شركات توريد يونيفورم فنادق

(للبيع)

شركات توريد يونيفورم فنادق 01118689995 نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم موظفين الفنادق ( يونيفورم ا.
العنوان:

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30/5/2020
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توريد للفنادق - سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

توريد للفنادق - سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الف.
العنوان:

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اتصل

30/5/2020
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(للبيع)

يونيفورم رياض اطفال 01200561116 محل بيع يونيفورم حضانه شركة تصنيع يونيفورم حضانات زي رياض الاطفال .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/5/2020
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صورة الاعلان: ارض 2000م ببرج العرب نشاط مستحضرات طبيه وادوية

ارض 2000م ببرج العرب نشاط مستحضرات طبيه وادوية

(للبيع)

ارض 2000م ببرج العرب نشاط مستحضرات طبيه وادوية للبيع المتر ب 1000ج 01001910248 01223342232 01226.
العنوان:

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القسم: 

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30/5/2020
صورة الاعلان: جير حى للبيع أكسيد كالسيوم

جير حى للبيع أكسيد كالسيوم

(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر

1,400 جنيه

30/5/2020
صورة الاعلان: توريدات سن ودولوميت وحجر جيرى وجير

توريدات سن ودولوميت وحجر جيرى وجير

(للبيع)

توريدات محجريه سن دولوميت حجر جيرى جير.
العنوان:

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9,999 جنيه

30/5/2020
صورة الاعلان: نقطة استدعاء يدوى لنظام انذار الحريق انتاج انجليزى

نقطة استدعاء يدوى لنظام انذار الحريق انتاج انجليزى

(للبيع)

تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبرا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

30/5/2020
صورة الاعلان: نقطة استدعاء يدوى لنظام الحريق مضادة للعوامل الجوية انتاج انجليزى

نقطة استدعاء يدوى لنظام الحريق مضادة للعوامل الجوية انتاج انجليزى

(للبيع)

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

30/5/2020
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مصنع للايجار ببرج العرب 7000م جمالون 4500

(للإيجار)

مصنع للايجار ببرج العرب 7000م جمالون 4500 تخزين او تشغيل سعر الايجار المتر المتغطى من 20- 25ج المتر .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

29/5/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50

(للبيع)

Features: •Fingerprint Capacity: 800. •ID Card Capacity: 1000 •Record Capacity:50,000 •Commun.
العنوان:

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اتصل

28/5/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K30

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K30

(للبيع)

Features: •Fingerprint Capacity: 1000 •ID Card Capacity:1000 •Record Capacity: 80,000 •Communi.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

28/5/2020
صورة الاعلان: مصنع للبيع ببرج العرب 2500م جمالون 1300م

مصنع للبيع ببرج العرب 2500م جمالون 1300م

(للبيع)

مصنع للبيع ببرج العرب 2500م جمالون 1300م سعر االمتر 1800 01001910248 01223342232 01226652827 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

27/5/2020
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