عسل نحل اورجينال بيور

(للبيع)
|يوجد لدينا عسل نحل موالح قطفة اولى من مناحلنا ممتاز جدا , خالى تماما من التغذيه - يقوى العظام ويحمى كبار السن من هشاشة العظام -يساعد على تسريع الشفاء من نزلات البرد والانفلونزا والزكام ونحن الان احوج ما يكون لذلك . -ينشط الذاكره ويساعد على التركيز فهو يعالج الزهايمر لدى كبار السن - يقوى المناعه ويعزز من قدرتها (مقاوم فعال جدا لمرض وفيروس الكورونا ) صرفت كتير على الادويه اللى بتعمل على رفع المناعه والمقاوه مواجهه ذلك الخطر . ولسا مجربتش عسل النور ت او واتس 01008607014 01271464898
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|معاذ صبرى احمد احمد
|التليفون:
|01008607014 - 01271464849
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|العنوان:
|عرب الرمل - قويسنا - المنوفيه- قويسنا
المنوفية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|85 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059939
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1,400 جنيه
9,999 جنيه
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