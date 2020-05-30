عسل نحل اورجينال بيور

يوجد لدينا عسل نحل موالح قطفة اولى من مناحلنا ممتاز جدا , خالى تماما من التغذيه - يقوى العظام ويحمى كبار السن من هشاشة العظام -يساعد على تسريع الشفاء من نزلات البرد والانفلونزا والزكام ونحن الان احوج ما يكون لذلك . -ينشط الذاكره ويساعد على التركيز فهو يعالج الزهايمر لدى كبار السن - يقوى المناعه ويعزز من قدرتها (مقاوم فعال جدا لمرض وفيروس الكورونا ) صرفت كتير على الادويه اللى بتعمل على رفع المناعه والمقاوه مواجهه ذلك الخطر . ولسا مجربتش عسل النور ت او واتس 01008607014 01271464898