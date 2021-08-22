(للإيجار)
|-عرووووووض اليوم متاح الأن عرض شقه ممفروشه للايجاربموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار سيتي ستارزمكونه من( 3غرف نوم مكيفين + ريسبشن بمساحة ٣ قطع مكيف + ٢ حمام و مطبخ واسع بكل أدواته وبسعر مغري لفتره محدوده جدا مطلوب فالشهر ٩٠٠٠ج الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|9,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103166
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