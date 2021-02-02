عروووووض هائله شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر بجوار سيتي ستار

(للإيجار)
|عروووووض هائله شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر بجوار سيتي ستارز مباشره مكونه من3نوم-2ريسبشن-2حمام مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات و متشطبه تشطيب سوبر لوكس بفرش جديد وانترنت ببرج جديد وعماره شيك مطلوب فالأيام900 والشهر 16000 للاستفسار 01011485849
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01011485849
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082460
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