عرووووض اليوم متاح الان عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند مكرم عبيد مكونه من(2غرف نوم- وريسبشن- وحمام - ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات مطلوب فاليوم 650 والشهر 11000 ولمعرفه المزيد عن عقاراتنا المميزه يمكنك الاتصال بنا علي 01115465255