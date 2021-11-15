عرووووض اليوم متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري بموقع ممتازجد

(للإيجار)
|عرووووض اليوم متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري بموقع ممتازجدا بمدينة نصر بجوار سيتي ستارمكونه من( ٣غرف نوم- ٢ريسبشن- وحمام – وطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه مكيفة بالكامل بجميع الكماليات فرش راقي تشطيب هاي لوكس دور أرضي مرتفع اليوم ٨٥٠ج والشهر ١٧٠٠٠ج للحجز والأستفساريمكنك الاتصال بنا علي 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111431
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