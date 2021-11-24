(للإيجار)
|عرووووض اليوم متاح الأن استديو مفروش للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه خطوات الي مكرم عبيد ومصطفي النحاس مكون من (غرفه نوم- وريسبشن- وحمام- ومطبخ امريكان كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيف بجميع الكماليات وبسعر مغري جدا مطلوب فاليوم 500 والشهر 7500 الحق احجز فرصه العرض واتصل بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112615
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