عروووض مميزة جدا

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تفاصيل الإعلان
بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة للوحده عباره عن : (3 نوم +3 حمام +2 رسيبشن + مطبخ + تراس ) (استلام فووري) 📍موقع مميز وقريبة 👈من طريق السويس 👈وكمبوند حسن علام عرض لفترة بـ1,350,000 ج كاش بدل من 1,500,000 ج كاش لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: زياد
التليفون: 01006636646

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العنوان: المنطقة السابعة- مدينة الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/2/2021
رقم الإعلان: 2082468
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1/2/2021
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1/2/2021
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العنوان:

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القسم: 

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1/2/2021
صورة الاعلان: امتلك شقة فى تاون جيت و خليك قريب من كل خدماتك - في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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1/2/2021
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العنوان:

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1/2/2021
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1/2/2021
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31/1/2021
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