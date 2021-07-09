عروووض اليوم متاح الأن استديو مفروش للايجاراليومي والشهي بموقع متميز جدا بمدينه نصر بالقرب من النادي الأهلي عند شارع المقريفي مكون من (غرفه نوم - ريسبشن- وحمام ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيف بجميع الكماليات وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 500 والشهر 8.500 للحجز والاستفسار يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255