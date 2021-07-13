(للإيجار)
|عروووض اليوم متاح الأن استديو مفروش للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بالقرب من النادي الأهلي عند شارع المقريفي مكون من (غرفه نوم - ريسبشن- وحمام ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيف بجميع الكماليات وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 500 والشهر 8.500 للحجز والاستفسار يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099896
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