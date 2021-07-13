عروووض اليوم متاح الأن استديو مفروش للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عروووض اليوم متاح الأن استديو مفروش للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا - في القاهرة مصر

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عروووض اليوم متاح الأن استديو مفروش للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بالقرب من النادي الأهلي عند شارع المقريفي مكون من (غرفه نوم - ريسبشن- وحمام ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيف بجميع الكماليات وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 500 والشهر 8.500 للحجز والاستفسار يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01115465255

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/7/2021
رقم الإعلان: 2099896
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10/7/2021
صورة الاعلان: عروووض اليوم شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر - في القاهرة مصر

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10/7/2021
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العنوان:

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10/7/2021
صورة الاعلان: عروووض اليوم متاح الأن استديو مفروش للايجاراليومي والشهي بموقع متميز جدا - في القاهرة مصر

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القاهرة - مصر
القسم: 

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9/7/2021
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(للإيجار)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

9/7/2021
صورة الاعلان: فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري - في القاهرة مصر

فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند ميدان ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

550 جنيه

7/7/2021
صورة الاعلان: انتهز الفرصه والحق احجز العرض متاح الان شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا - في القاهرة مصر

انتهز الفرصه والحق احجز العرض متاح الان شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا

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القسم: 

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7/7/2021
صورة الاعلان: متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر - في القاهرة مصر

متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

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متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند عمارات مايو في ميدان السا.
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7/7/2021
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