(للإيجار)
|عروووض اليوم شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند عمارات اول مايو بميدان الساعه مكونه من( 3نوم- وريسبشن -وحمام - ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات مطلوب فاليوم 600 والشهر 10000 للحجز والأستفسار يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099478
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