عروووض اليوم شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند عمارات اول مايو بميدان الساعه مكونه من( 3نوم- وريسبشن -وحمام - ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات مطلوب فاليوم 600 والشهر 10000 للحجز والأستفسار يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255