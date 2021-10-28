عروض و مميزات تكييف يونيون اير

تكييف يونيون اير بارد ميجا فاي 1.5 ح بسعر 5600 جنيه و لو بتسال علي باقي القدرات هنسهلهالك تكييف 1.5 حصان بارد ميجا فاي بسعر 5600 جنيه تكييف 2.25 حصان بارد ميجا فاي بسعر 7600 جنيه تكييف 3 حصان بارد ميجا فاي بسعر 8900 جنيه - جميع الاسعار شامله التركيب و النقل في القاهره و الجيزه في 24 ساعه بس للاتصال و حجز تكييف ميجا فاي 01102196000 - 01092905111 - 01275344430 لمزيد من المعلومات تابع صفحتنا / او تابع موقعنا =