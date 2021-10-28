عروض و مميزات تكييف يونيون اير

(للبيع)
|تكييف يونيون اير بارد ميجا فاي 1.5 ح بسعر 5600 جنيه و لو بتسال علي باقي القدرات هنسهلهالك تكييف 1.5 حصان بارد ميجا فاي بسعر 5600 جنيه تكييف 2.25 حصان بارد ميجا فاي بسعر 7600 جنيه تكييف 3 حصان بارد ميجا فاي بسعر 8900 جنيه - جميع الاسعار شامله التركيب و النقل في القاهره و الجيزه في 24 ساعه بس للاتصال و حجز تكييف ميجا فاي 01102196000 - 01092905111 - 01275344430 لمزيد من المعلومات تابع صفحتنا / او تابع موقعنا =
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تكييف ميديا,اسعار تكييف ميديا 1.5 ح بارد
|التليفون:
|01102196000
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|العنوان:
|القاهره الجديده- 01102193000
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|344 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108905
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