عروض و مميزات تكييف كاريير

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تفاصيل الإعلان
بتفكر تشتري تكييف و سالت كل الناس و مستقرتش علي حاجه يبقي احنا معانا هتلاقي حل لكل حاجه لو محتاج تكييف يستحمل و يعيش يبقي انت بتفكر في كاريير تكييف بكباس تروبيكال بيتحمل اعلي درجه حراره حتي 52 درجه مئويه و لو بتدور علي ضمان مريح فانت هتلاقي مع تكييف كاريير شركه ميراكو و ده مافيش بعده راحه في خلال 48 ساعه هيكونو عندك تكييف بفريون ممتاز 410 يعني تبريد قوي و محافظه علي البيئه و لو بتدور بقي علي سعر مناسب فانت مع تكييف كاريير تقدر تشتري تكييف 1.5 ح بارد بسعر 7500 جنيه بس عرض لمده محدوده
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: noha ezz
التليفون: 01102196000

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العنوان: المهندسين- 01102193000
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 7,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/10/2021
رقم الإعلان: 2108961
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