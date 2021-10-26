عروض و اسعار تكييف جري في مصر

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|noha ezz
|التليفون:
|01102193000
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|العنوان:
|قصر النيل- قصر النيل
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108812
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