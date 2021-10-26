عروض و اسعار تكييف جري في مصر

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تفاصيل الإعلان
لو انت عايز تشتري تكييف بس السعر الكاش مش متاح معاك . احنا سهلناها عليك وتقدر دلوقتى تشترى تكييفك بالتقسيط من 6 شهور ل 18 شهر وباقل سعر للفايدة كمان دلوقتى تكييف جري سكاي 1.5 حصان بارد بلازما بـ 7,000 جنيه وتقدر تقسط على 18 شهر وتدفع قسط شهرى 445 جنيه للاتصال و الحجز 01102193000 - 01092905111 - 01275344430 او تابع موقعنا لمزيد من المعلومات تابع صفحتنا / مميزات تكييف جري -فلاتر اضافية لتنقية الهواء من الأتربة و
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: noha ezz
التليفون: 01102193000

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العنوان: قصر النيل- قصر النيل
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/10/2021
رقم الإعلان: 2108812
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تكييف يونيون اير بارد جديد باقل سعر - في القاهرة مصر

تكييف يونيون اير بارد جديد باقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوي عروض تكييف يونيون اير في مصر هتلاقيها عندنا و بس تكييف يونيون اير بارد ميجا فاي 1.5 ح بسعر 560.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,600 جنيه

26/10/2021
صورة الاعلان: عروض و اسعار تكييفات فريش تر بو - في القاهرة مصر

عروض و اسعار تكييفات فريش تر بو

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تكييف فريش سمارت التكييف الاكثر مبيعا و كفاءه ضمن تكييفات فريش تكييف فريش سمارت هتلاقي فيه كل المميز.
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القاهرة - مصر
القسم: 

6,600 جنيه

25/10/2021
صورة الاعلان: مزايا و اسعار تكييف ال جي انفرتر - في القاهرة مصر

مزايا و اسعار تكييف ال جي انفرتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تكييف ال جي بيوفر في الاستهلاك الكهربي حتي 60% من الاستهلاك يعني هتشغله طول اليوم والفاتوره ولا هتهم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

9,800 جنيه

24/10/2021
صورة الاعلان: مزايا و اسعار تكييف ال جي انفرتر - في القاهرة مصر

مزايا و اسعار تكييف ال جي انفرتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تكييف ال جي بيوفر في الاستهلاك الكهربي حتي 60% من الاستهلاك يعني هتشغله طول اليوم والفاتوره ولا هتهم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

9,800 جنيه

24/10/2021
صورة الاعلان: موزع معتمد لمصنع تكييف كاريير - في القاهرة مصر

موزع معتمد لمصنع تكييف كاريير

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بتفكر تشتري تكييف و سالت كل الناس و مستقرتش علي حاجه يبقي احنا معانا هتلاقي حل لكل حاجه لو بتدور ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,500 جنيه

23/10/2021
صورة الاعلان: عروض و مميزات تكييف جري - نوفو - في القاهرة مصر

عروض و مميزات تكييف جري - نوفو

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تكييف جري نوفو بلازما هيعيشك في الجو الي بتتمناه و باقل سعر هتحب تدفعه .تكييف جري نوفو بافضل كفاءه و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,650 جنيه

21/10/2021
صورة الاعلان: اثل اسعار تكييفات ميديا ميشن 1.5ح - في القاهرة مصر

اثل اسعار تكييفات ميديا ميشن 1.5ح

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تكييف ميديا بالتروبيكال كومبريسور هيضمنلك انتعاش دائم لأنه هيظبط درجة الحرارة المناسبة للبيت سعر تكي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,750 جنيه

20/10/2021
صورة الاعلان: خصومات حصريه علي تكييف يونيون اير ميجا فاي - في القاهرة مصر

خصومات حصريه علي تكييف يونيون اير ميجا فاي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تكييف يونيون اير بارد ميجا فاي باقل الاسعار في مصر تكييف بكفاءه عاليه و سعر مناسب و ضمان مثالي تكييف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,600 جنيه

19/10/2021
صورة الاعلان: موزعين تكييف شارب العربي - في القاهرة مصر

موزعين تكييف شارب العربي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تكييفات شارب مش زي اي تكييف و ده لانها بكفاءه عاليه و سعر مثالي مش زي اي تكييف تاني و ده غير ضمان ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

344 جنيه

19/10/2021
صورة الاعلان: موزع تكييفات فريش بارد بلازما - في القاهرة مصر

موزع تكييفات فريش بارد بلازما

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للحجز و الاستعلام : 01102193000 - 01092905111 - 01275344430 لمزيد من المعلومات تابع صفحتنا او تاب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,600 جنيه

18/10/2021
صورة الاعلان: تكيف يورك,اقل اسعار تكييف يورك - في القاهرة مصر

تكيف يورك,اقل اسعار تكييف يورك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تكييف يورك ايسبرج سعره في المولد احلي من الحلاوه تكييف يكفاءه عاليه و سعر مناسب و ضمان معرف - رايه ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

344 جنيه

18/10/2021
صورة الاعلان: مزايا و اسعار تكييف يونيون اير - في القاهرة مصر

مزايا و اسعار تكييف يونيون اير

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مع رجوع المدارس اولاك اكيد هيحتاجو تركيز و علشان تحققلهم التركيبز ده يبقي لازم تحققلهم جو مثالي و ده.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,600 جنيه

17/10/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف يونيون اير ميجا فاي - في القاهرة مصر

سعر تكييف يونيون اير ميجا فاي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقل سعر لتكييف يونيون اير في مصر هتلاقيه هنا و بس. اقوي عرض في مصر عندنا و بس سعر تكييف يونيون اير .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

344 جنيه

16/10/2021
صورة الاعلان: اسعار و مميزات تكييف ميديا ميشن 1.5ح - في القاهرة مصر

اسعار و مميزات تكييف ميديا ميشن 1.5ح

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ارخص اسعار تكييف ميديا ميشن في مصر هتلاقيها في شركه ريفركوول و بس مولد النبي عندنا غير عديتنا ملهاش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

344 جنيه

16/10/2021
صورة الاعلان: اسعار تكييف شارب العربي - انفرتر - في القاهرة مصر

اسعار تكييف شارب العربي - انفرتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تكييف شترب انفرتر يقدملك افضل توفير كهربي و بسعر مناسب و شكل مختلف و لون يبهرك دلوقتي تكييف شارب ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,700 جنيه

14/10/2021
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