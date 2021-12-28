عروض مكييفات فريش سمارت 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 بتدور علي تكييف يكون بارد ساخن بسعر يكون مناسب .دلوقتي تقدر تشتري تكييف فريش 1.5 ح بارد ساخن باقل الاسعار في مصر دلوقتى تكييف فريش سمارت 1.5 حصان بارد ساخن بدون بلازما ديجيتال بـ 6950 جنيه وكمان تقدر تقسط تكييفك على 18 شهر و بدون اى مقدم بـ 440 - وكمان علمنا عروض قوية على الصيانة الدورية .خصم حتى 60% دلوقتى تقدر تغسل تكييفك ب40 جنيه بس بدلا من 100جنيه