عروض مكييفات جري نوفو 1.5 حصان بارد 2021

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 يوم ما تفكر تشتري تكييف اشتري تكييف يعيش و ميشتكيش .يعني اكيد اشتري جري تكييف جري بضمان 5 سنوات ع التكييف بالكامل و سعره ممتاز جدا و مناسب ع قد ايدك تكييف جري نوفو 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال الان بسعر 6650 جنيه بس وتقدر تقسط على 18 شهر وتدفع قسط شهرى 425 جنيه - وكمان علمنا عروض قوية على الصيانة الدورية .خصم حتى 60% دلوقتى تقدر تغسل تكييفك ب40 جنيه بس بد