عروض مكييفات جري نوفو 1.5 حصان بارد 2021

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 يوم ما تفكر تشتري تكييف اشتري تكييف يعيش و ميشتكيش .يعني اكيد اشتري جري تكييف جري بضمان 5 سنوات ع التكييف بالكامل و سعره ممتاز جدا و مناسب ع قد ايدك تكييف جري نوفو 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال الان بسعر 6650 جنيه بس وتقدر تقسط على 18 شهر وتدفع قسط شهرى 425 جنيه - وكمان علمنا عروض قوية على الصيانة الدورية .خصم حتى 60% دلوقتى تقدر تغسل تكييفك ب40 جنيه بس بد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115847
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه