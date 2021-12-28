عروض مكييفات جري جلوري تروبيكال 1.5 حصان بارد 2022

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 لو عايز تشترى تكييف انفرتر ومحتار ومش تشترى تكييف ايه يبقى مافيش افضل او احسن من تكييفات ال جي وده لأنه هيوفرلك في الكهربا والطاقة لانه بتكنولوجيا الديول انفرتر اللي هتوفرلك حتى 60% من الطاقة. وكمان لان حر الصيف في مصر بيزيد كل سنة، تكييفات LG بتقنية التبريد السريع بتبرد أسرع بنسبة 30%، LG هتخليلك الصيف شتا. وكمان مزود بخاصية البلازما الى هتنقى الهوا من الاتربة والبكتريا والى هتحمى بيتك واسرتك من اى تلوثات