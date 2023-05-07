عروض متتفوتش من ريفر كول علي تكييفات فري اير

(For Sale)
|للاستفسار 01025188004 - 01102192000 - 01143888081 - 01016600067- 01013044415 whatsapp \ 01102192000 و معانا التقسيط بقي اسهل لان معانا تقدر تقسط تكييفك بكل سهوله و بدون مقدم و اقل نسبه فوايد و كمان اطول فتره سداد ومش بس كدا دا كمان التوصيل مجااااااااااااااااااااااااااني و التركيب كمان مجااااااااااااااااااااااني يلا مستني ايه كل اللي عليك انك تكلمنا و تطلب تكييفك من البيت و هنجيلك لحد باب البيت في اقل من 24 ساعه التنظيف الذاتي الجهاز يعمل بتنظيفه ذاتيا عن
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ريفر كول
|Telephone:
|01102192000
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|القاهره و الجيزه- القاهره و الجيزه
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|100 Pound
|Posting Date:
|7/5/2023
|Ad Number:
|2183877
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