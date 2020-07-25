عروض قاعه الكاميليا

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (مكة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عروض قاعه الكاميليا - في مكة السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

الفرحه عليك والباقي علينا ل50 شخص بوفيه لعدد 50 شخص معجنات - حلا شاي – قهوه -عصيرات طبيعيه كيكه ثلاث أدوار عاملات الخدمه + مسؤله عبايات الكوشه دي جي ب 6600ريال فقط شامل الضريبه للحجز والاستفسار 0553445900 0504500858
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عبير محمد
التليفون: 966553445900

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جده البغداديه الغربيه- جده حي البغداديه
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/7/2020
رقم الإعلان: 2063757
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للايجارمجمع سكني +تعليمي في البغدادية الغربيه

للايجارمجمع سكني +تعليمي في البغدادية الغربيه

(للإيجار)

للايجارمجمع سكني +تعليمي في البغدادية الغربيه المساحه5000متر مربع يحتوى على مكاتب اداريه +عياده طب.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

25/7/2020
صورة الاعلان: صمم بيتك باحداث التصاميم الداخلية والخارجية interior design

صمم بيتك باحداث التصاميم الداخلية والخارجية interior design

(فرص)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا في التصميم ثلاثي الابعاد 3D الداخلية والخارجية مع مخططات تنفيذي نقدم تصامي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/7/2020
صورة الاعلان: وصلت اليوم شاحنة مرسيدس 2010 معرضنا بجدة . حالة ممتازة وسعر طيب

وصلت اليوم شاحنة مرسيدس 2010 معرضنا بجدة . حالة ممتازة وسعر طيب

(للبيع)

للبيع بمعرضنا بجدة . حالة نظيفة وسعر ممتاز . بادر بالإتصال للمعاينة رقم العرض هو 523101 شاحنه مرسي.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

22/7/2020
صورة الاعلان: مدرس لغة المانية

مدرس لغة المانية

(للبيع)

تعلم اللغة الألمانية علي يد خبراء اللغة لأكثر من ٢٠ عاما. الاعداد لامتحانات جوته المركز.

150 ريال

21/7/2020
صورة الاعلان: اجهزة فحص الحقائب في المطارات

اجهزة فحص الحقائب في المطارات

(للبيع)

اجهزة فحص الحقائب في المطارات شرح عن جهاز تفتيش الحقائب في المطارات بالخطوات عند وصولك لطابور نقاط ا.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

21/7/2020
صورة الاعلان: برادات الكرون استعمال الخارج في احسن حالاتها

برادات الكرون استعمال الخارج في احسن حالاتها

(للبيع)

برادات الكرون استعمال الخارج في احسن حالاتها براده كرون موديل 2007 مع مبرد ثيرموكنج SL200 E رقم العر.
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

20/7/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: برادات الكرون في احسن حالاتها

برادات الكرون في احسن حالاتها

(للبيع)

برادات الكرون في احسن حالاتها رقم العرض للسؤال عنه هو 711055 براده كرون موديل 2005 مع مبرد كاريرmaxi.
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

19/7/2020
صورة الاعلان: للبيع بحالة جيدة جدا براده كرون موديل 2011 مع مبرد كارير فيكتور 1850

للبيع بحالة جيدة جدا براده كرون موديل 2011 مع مبرد كارير فيكتور 1850

(للبيع)

للبيع بحالة جيدة جدا براده كرون موديل 2011 مع مبرد كارير فيكتور 1850 ملحوظه : يمكن استبدال المبرد بم.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

19/7/2020
صورة الاعلان: جهاز كاشير انظمة نقاط البيع Point of Sale التي تناسب كل القطاعات التجارية

جهاز كاشير انظمة نقاط البيع Point of Sale التي تناسب كل القطاعات التجارية

(للبيع)

كاشير مطاعم وكوفي شوب جوالات تموينات Ta Pos (( شاشة تاتش سكرين موديل 1503 + برنامج مطاعم او كوفي شو.

4,400 ريال

19/7/2020
صورة الاعلان: بوابات مرور الأفراد او المعروفة ببوابات دخول و خروج الاشخاص و الموظفين

بوابات مرور الأفراد او المعروفة ببوابات دخول و خروج الاشخاص و الموظفين

(للبيع)

بوابات مرور الأفراد او المعروفة ببوابات دخول و خروج الاشخاص و الموظفين ، يمكن استخدام بوابات الأفراد.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/7/2020
صورة الاعلان: مصدات امنية وبوابات السيارات الالكترونية المتطورة بالريموت

مصدات امنية وبوابات السيارات الالكترونية المتطورة بالريموت

(للبيع)

مصدات مواقف السيارات وحواجز أمنية وبوابات الكترونية للتحكم بدخول وخروج السيارات تستخدم مصدات الطرق -.

اتصل

18/7/2020
صورة الاعلان: كاشف الشنط | جهاز الكشف على الشنط

كاشف الشنط | جهاز الكشف على الشنط

(للبيع)

كاشف الشنط | جهاز الكشف على الشنط | جهاز كاشف شنط نفدم لكم اجهزة كشف الشنط وفحص الحقائب اكس راى للحم.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

16/7/2020
صورة الاعلان: وكيل جون دير في السعوديه

وكيل جون دير في السعوديه

(للبيع)

تتمتع شركة جوندير الأمريكية بسجل حافل لا مثيل له لتوفير محركات موثوقة وقوية وفعالة لن تخذلك ، حتى في.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

14,264 ريال

16/7/2020
صورة الاعلان: وكيل كوبوتا في السعودية

وكيل كوبوتا في السعودية

(للبيع)

مولد كهرباء كوبوتا ياباني 18 كيلو, نقدم لكم افضل تصاميم مولدات الكهرباء كوبوتا اليابانية, مع مولدات .
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

14,264 ريال

16/7/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل وو

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل وو

(للبيع)

.تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكامل.

اتصل

15/7/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager