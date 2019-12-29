(للبيع)
|عروض علي غسالة الاطباق ومعاه شفاط هدية 2020 ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب :01271406033 شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة المطابخ كلوجمان الالمانيه اكبر تشكيلة لاجهزه المطبخ البلت ان-شفاطات- افران- مسطحات-تلاجات-غسالات-ميكرويف يوجد لدينا انواع كتيرة من الغسالات : اسعار غسالات الاطباق من كلوجمان،غسالة اطباق الماني،غسالة صحون مستورد،افضل غسالة صحون،غسالة اطباق كلوجماناسعار الغسالات،غساله اطباق،اسعار غسالات كلوجمان،غسالة صحون من كلوجمان،اسعار غسالة الصحون غسالات اطب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|برنرتك
|التليفون:
|01200015170
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|العنوان:
|16 البطل احمد عبد العزيز المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047582
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