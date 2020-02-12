تقدم شركة المتحده عروض على تكييفات ميديا و يونيون إير و كاريير و تورنيدو: 1.تكييف ميديا 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال ب 5500 ج 2.تكييف يونيون إير أرتيفاى 1.5 حصان بارد ساحن بلازما ديجيتال ب 6000ج 3.تكييف كاريير اوبتيماكس 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال 6700 ج 4.تكييف تورنيدو 2.25 حصان بارد بلازما ديجيتال ب 8300 ج بالأضافه إلى : •الضمان 5 سنوات •متوفر جميع القدرات بارد فقط وبارد ساخن – •التكييف الاقل صوتا على الاطلاق •ستجد هنا لدينا اجهزة مزودة بخاصية البلازما وشاشة ديجيتال •التكييف الاقل صوتا