(للبيع)
|تقدم شركة المتحده عروض على تكييفات ميديا و يونيون إير و كاريير و تورنيدو: 1.تكييف ميديا 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال ب 5500 ج 2.تكييف يونيون إير أرتيفاى 1.5 حصان بارد ساحن بلازما ديجيتال ب 6000ج 3.تكييف كاريير اوبتيماكس 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال 6700 ج 4.تكييف تورنيدو 2.25 حصان بارد بلازما ديجيتال ب 8300 ج بالأضافه إلى : •الضمان 5 سنوات •متوفر جميع القدرات بارد فقط وبارد ساخن – •التكييف الاقل صوتا على الاطلاق •ستجد هنا لدينا اجهزة مزودة بخاصية البلازما وشاشة ديجيتال •التكييف الاقل صوتا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المتحده لأعمال التكييف و التوريدات العموميه
|التليفون:
|01225026421
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|العنوان:
|عين شمس- اختار المدينة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053276
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