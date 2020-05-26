عروض شركة الحمد لتصدير جميع أنواع الفحم النباتي

(للبيع)
|توفر الشركة الحمد للفحم النباتي اجود انواع الفحم الافريقي لجميع اغراض الشيشه و يتم تصديره الي جميع الدول حيث يستخدم للارجيله في جميع الكافيهات و المنازل وهو آمن جدا وذو جودة غير مسبوقه نقدم فحم نباتي ذات جودة عالية جدا وسعر في متناول الجميع نحرص علي إنتاج الفحم النباتي بأقل درجة من الرطوبة ويكون سريع الاشتعال ويدوم ل 6 ساعات نوفر امكانيه متابعة إنتاج الفحم النباتي الخاص بكم من البدايه للنهاية ونوفر كافة العبوات من 1 ك الي 25 ك للاستفسار والتواصل : رقم الجوال : 00201020716060
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Alhmd coal company
|التليفون:
|00201020716060
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|العنوان:
|مصر,دمياط الجديدة- دمياط الجديدة
دمياط - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 دولار
|تاريخ الإعلان:
|26/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059826
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