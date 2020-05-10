عروض خاصة جدا لشهر رمضان على أجهزة الحضور والانصراف MB20

يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف MB20 والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات. Features: •Face Capacity: 200 •Fingerprint Capacity: 500 •ID Card Capacity: 1000 •Record Capacity: 50,000 •Communication: TCP/IP,USB-host •Standard Functions: Automatic Status Switch, Self-Service Qu