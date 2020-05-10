عروض خاصة جدا لشهر رمضان على أجهزة الحضور والانصراف LX50

تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف LX 50 والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات. Features: •Fingerprint Capacity: 500 •ID Card Capacity: 500 •Record Capacity: 50,000 •Communication: USB Host and Client •Standard Functions: DST,Self Service Query,9 Digit User ID, Automatic