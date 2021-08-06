عروض جرين هاوس للكومباكت hpl

(للبيع)
|متسمعش اللى يقولك السعر غالى لأن الجودة عالية لان عندنا هتلاقى أرخص سعر فى مصر وأعلى جودة الحق معانا عروضا الجديدة لفترة محدودة المطابخ والحمامات مصنعة من خامة الكومباكت HPl صينى وهندى مستوردة خامة ضد المياه والحشرات والبكتيريا🌹 جميع التصميمات _ جميع الالوان و الخامات _ جميع الاكسسوارات أبواب وقواطيع وفواصل حمامات- ترابيزات وكراسى ( للمدارس – الحضانات- الفنادق - المطاعم- الكافيهات- المولات- المستشفيات- النوادى- الشركات- البنوك- الجيمات- الفيلات) متوفر أكثر من 25 لون شركة جرين هاوس م/ كمال ناد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kamal gs
|التليفون:
|01229316689
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|محور طه حسين, النزهة الجديدة ، محور طه حسين- النزهة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101930
اتصل
1,800 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
4,000 جنيه
4,000 جنيه
2,500 ريال
اتصل
2,000 جنيه
اتصل
اتصل
4,000 جنيه
اتصل
1 جنيه