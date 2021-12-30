عروض تكييف يورك ايسبيرج 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تنظيف الفلتر خطوة بسيطة لكن أثرها جدا كبير. احرص عليها مرة كل أسبوع لتضمن لعائلتك جودة ونقاء الهواء. دلوقتى تكييف يورك ايسبيرج 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال بـ 7000 جنيه وتقدر تقسط على 18 شهر وتدفع قسط شهرى 445 جنيه - وكمان علمنا عروض قوية على الصيانة الدورية .خصم حتى 60% دلوقتى تقدر تغسل تكييفك ب40 جنيه بس بدلا من 100جنيه ولو عندك تكييفين برضوا هتقدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117406
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه