عروض تكييف يورك ايسبيرج 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تنظيف الفلتر خطوة بسيطة لكن أثرها جدا كبير. احرص عليها مرة كل أسبوع لتضمن لعائلتك جودة ونقاء الهواء. دلوقتى تكييف يورك ايسبيرج 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال بـ 7000 جنيه وتقدر تقسط على 18 شهر وتدفع قسط شهرى 445 جنيه - وكمان علمنا عروض قوية على الصيانة الدورية .خصم حتى 60% دلوقتى تقدر تغسل تكييفك ب40 جنيه بس بدلا من 100جنيه ولو عندك تكييفين برضوا هتقدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hadeerriver
التليفون: 01016600067

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/12/2021
رقم الإعلان: 2117406
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عروض تكييفات كاريير بارد دجيتال 2022 - في القاهرة مصر

عروض تكييفات كاريير بارد دجيتال 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اجمد عروض .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: تكييف يورك 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022 - في القاهرة مصر

تكييف يورك 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 معانا احنا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: عرض سعر مكييف ميديا ميشن 1.5 حصان بارد ساخن 2022 - في القاهرة مصر

عرض سعر مكييف ميديا ميشن 1.5 حصان بارد ساخن 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييفات مي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: عروض مكييفات فريش سمارت 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022 - في القاهرة مصر

عروض مكييفات فريش سمارت 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 بتدور علي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

29/12/2021
صورة الاعلان: عروض مكييفات جري جلوري تروبيكال 1.5 حصان بارد 2022 - في القاهرة مصر

عروض مكييفات جري جلوري تروبيكال 1.5 حصان بارد 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 لو عايز تش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

28/12/2021
صورة الاعلان: اسعار مكييفات ميديا ميشن 1.5 حصان بارد 2022 - في القاهرة مصر

اسعار مكييفات ميديا ميشن 1.5 حصان بارد 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 لو انت عاي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

28/12/2021
صورة الاعلان: عرض تكييف يورك 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال 2021 - في القاهرة مصر

عرض تكييف يورك 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اقوي عروض .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

27/12/2021
صورة الاعلان: أسعار تكييف ميديا ميشن 1.5 حصان بارد 2021 - في القاهرة مصر

أسعار تكييف ميديا ميشن 1.5 حصان بارد 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 مع زيادة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

27/12/2021
صورة الاعلان: توكيل تكييف فريش في مصر - في القاهرة مصر

توكيل تكييف فريش في مصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييفات فر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

27/12/2021
صورة الاعلان: عرض تكييف شارب استاندرد 1.5 حصان بدون بلازما 2022 - في القاهرة مصر

عرض تكييف شارب استاندرد 1.5 حصان بدون بلازما 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 بمناسبه ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

27/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف جري فالكون 2.25 حصان بارد ساخن بلازما 2022 - في القاهرة مصر

سعر تكييف جري فالكون 2.25 حصان بارد ساخن بلازما 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييف جري .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

26/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف ال جي اس بلس 2.25 بارد 2022 - في القاهرة مصر

سعر تكييف ال جي اس بلس 2.25 بارد 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 احمي بيتك .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

26/12/2021
صورة الاعلان: موزعيين تكييف كاريير فى القاهرة - في القاهرة مصر

موزعيين تكييف كاريير فى القاهرة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 كاريير أوب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

26/12/2021
صورة الاعلان: عروض تكييفات ميديا ميشن 2.25 حصان بارد ساخن 2022 - في القاهرة مصر

عروض تكييفات ميديا ميشن 2.25 حصان بارد ساخن 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 خاصية تدفق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

26/12/2021
صورة الاعلان: تكييف شارب انفرتر 3 حصان بارد ساخن 2022 - في القاهرة مصر

تكييف شارب انفرتر 3 حصان بارد ساخن 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 استمتع بهو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

25/12/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager