عروض تكييفات ميديا ميشن 2.25 حصان بارد ساخن 2022

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 خاصية تدفق الهواء الثلاثية الأبعاد في تكييفات ميديا ميشن برو ، تساعد على التدفئه أسرع وبشكل فعال أكثر. تكييف ميديا ميشن برو 2.25 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال بـ 9500 جنيه و كمان وفرنا حل لمشكلة التقسيط اللي بيطلبها ناس كتير وتقدر تقسطمن 6 شهور حتى 18 شهر وبدون مقدم العرض ده لمده محدوده تكييف بضمان 5 سنوات و كمان فيه كل المميزات - وكمان علمنا عروض قوية عل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116806
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه