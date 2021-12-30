عروض تكييفات كاريير بارد دجيتال 2022

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اجمد عروض السنه الجديده 2022 هتبدها معاناا بااضخم عروض علي تكييف كاريير دلوقتي تقدر تشتري تكييف كاريير اوبتيماكس برو بااقل الاسعار في مصر دلوقتى تكييف كارييراوبتيماكس برو بارد 1.5حصان بدون بلازما ديجيتال 7650 جنيه - ولو بتدور علي التقسيط دلوقتي ممكن تقسط معانا تكييفك من 6 شهور حتي 18 شهر باقل نسبه فؤائد و بدون مقدم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117231
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه